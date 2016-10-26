حلفاء الأسد يحذرون تركيا من أي تقدم في حلب

بيروت- رويترز- حذرت القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد تركيا الأربعاء من أي تقدم باتجاه مواقعها في شمال وشرق حلب قائلة إن أي تقدم سيتم التعامل معه “بحزم وقوة”.

جاء ذلك على لسان قائد العمليات الميدانية للقوات الموالية لدمشق خلال جولة على جبهات القتال بشمال حلب في تصريح مكتوب حصلت عليه رويترز.

وقال القائد الذي لم يكشف عن اسمه أو جنسيته أو انتمائه إن أي تقدم سيمثل “تجاوزا للخطوط الحمراء”.

وتابع قائلا “إننا لن نسمح لأي كان بالتذرع بقتاله لتنظيم داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) للتمادي ومحاولة الاقتراب من دفاعات قوات الحلفاء”.

ويضم التحالف الذي يقاتل دعما للأسد جماعة حزب الله اللبنانية ومقاتلين عراقيين والحرس الثوري الإيراني.