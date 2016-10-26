قوات البيشمركة تواصل تقدمها باتجاه ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل

الموصل- د ب أ- أفاد مصدر في قوات البيشمركة الكردية الأربعاء بأن قواتهم تواصل تقدمها في محور بعشيقة 12/ كلم شمال شرق الموصل/ ضمن العمليات العسكرية الجارية لاستعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وقال المصدر إن “قوات البيشمركة تمكنت من إحكام سيطرتها على قرية ديريك كما طوقت عدة قرى في محور بعشيقة استعداداً لاقتحامها خلال الساعات المقبلة”.

وتابع أن “مسلحي داعش قاموا بإنزال أعلام التنظيم في قرية الفاضلية المحاصرة من قبل البيشمركة، في مؤشر على انسحاب المسلحين من القرية ذات المساحة الكبيرة إلى مناطق أخرى”.