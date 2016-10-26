توصية قضائية في مصر بإلغاء حكم بالسجن 25 عاما على مرشد الإخوان‎

القاهرة- الأناضول- أوصت نيابة محكمة النقض المصرية، الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، و37 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “قطع طريق قليوب الزراعي” في الحكم عليهم بالسجن المؤبد (25 سنة)، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث للإعلام: “قدمت نيابة النقض (أعلى محكمة تنظر الطعون) في مستهل جلسة اليوم مذكرات برأيها في القضية، وأوصت في رأيها الاستشاري وليس الإلزامي بقبول الطعن وإعادة المحاكمة”.

وأشار إلى أن الدفاع عن المتهمين طالب بالتأجيل لحين الاطلاع على المذكرات المقدمة من قبل النيابة. فيما ينتظر قرار المحكمة التي أكد المصدر أنها ستقرر تأجيلها لجلسة أخرى.

وفي 5 يوليو/ تموز 2014، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمال) بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قطع طريق قليوب الزراعي”.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم “التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب (شمال العاصمة) في يوليو 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية”، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.