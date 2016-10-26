مسؤول كردي يتوقع ارتفاع أعداد النازحين إلى إقليم كردستان

أربيل - د ب أ – أفادت مصادر مسؤولة في إقليم كردستان، بأنه من المتوقع ارتفاع أعداد النازحين إلى الإقليم خلال الأيام المقبلة.

وقال هوشنك محمد مدير مركز الأزمات في الإقليم لوسائل إعلام محلية، إن أكثر من خمسة آلاف نازح وصلوا للإقليم منذ انطلاق عمليات تحرير الموصل وحتى الآن.

وأشار إلى أن” الأعداد قليلة نسبياً، وذلك بسبب أن المناطق التي تجري فيها العمليات حتى الآن مناطق خالية من السكان وسبق لأهلها أن نزحوا إلى الإقليم بعد سيطرة التنظيم عليها”.

وتوقع أن تزيد الأعداد بشكل كبير مع وصول العمليات إلى المناطق المأهولة.

وقال إن الإقليم باستطاعته استيعاب نحو 33 ألف نازح في الوقت الحاضر.