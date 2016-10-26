دوتيرتي يتوعد بانه سيطلب سحب الجنود الأمريكيين من بلاده

طوكيو- أ ف ب- توعد رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي الاربعاء في طوكيو بانه سيطلب خلال العامين المقبلين سحب الجنود الأمريكيين من بلاده، في تحد جديد للولايات المتحدة.

وقال دوتيرتي خلال منتدى اقتصادي في اليابان “اريد أن تتحرر بلادي من وجود العسكريين الاجانب، ربما في العامين المقبلين”، في اشارة واضحة إلى القوات الامريكية. واضاف “اريد ان اراهم خارجا، واذا اضطررت إلى الغاء اتفاقات سافعل”.

ويقوم دوتيرتي بزيارة تستمر ثلاثة ايام تهدف إلى تطوير التبادل التجاري مع اليابان والذي بلغ اكثر من 18 مليار دولار العام الفائت.

وكان الرئيس الفلبيني صرح الثلاثاء بأن الهدف هو “حماية وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية المهمة مع اليابان، اول شريك تجاري للفلبين. اتطلع إلى فكرة لقاء مسؤولي شركات في اليابان. سابلغهم بوضوح اننا منفتحون على الاعمال”.

ولم يتردد في توجيه اهانات إلى الولايات المتحدة قبل مغادرته وبعيد وصوله مساء الثلاثاء أمام الجالية الفيليبينية في اليابان.

وخلال زيارته للصين الاسبوع الماضي، اعلن “انفصاله عن الولايات المتحدة” لصالح تحالف مع بكين، قبل ان يخفف من وطاة تصريحاته.

والاربعاء، بدا انه يرغب في تهدئة مخاوف اليابان القلقة من تنامي نفوذ الصين في المنطقة عبر التاكيد انه لا يسعى إلى اقامة علاقات عسكرية مع الصين. وقال في المنتدى الاقتصادي “لم نتحدث عن (موضوع) الاسلحة، لم نتحدث عن نشر قوات. لقد تجنبنا الحديث عن تحالف عسكري”.

واعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيدي سوغا الاربعاء أن طوكيو ستظل تساعد في تنمية الفلبين من دون ان يوضح ما اذا كان سيتم التطرق الى العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الاجتماع بين دوتيرتي ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي المقرر مساء.