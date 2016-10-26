وزير: تركيا لن توقف عملياتها في سوريا بعد ضربة جوية

أنقرة - رويترز – قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو الأربعاء، إن أنقرة لن توقف عملياتها داخل سوريا بعد أن قصفت طائرة هليكوبتر يشتبه أنها تابعة للجيش السوري مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم تركيا.

وقال الجيش التركي إن الهجوم وقع في وقت متأخر الثلاثاء/ وأسفر عن مقتل اثنين من المقاتلين وإصابة خمسة آخرين في أول اشتباك مباشر فيما يبدو مع القوات السورية منذ أن توغلت تركيا في شمال سوريا في أغسطس آب.

وأبلغ تشاووش أغلو مؤتمراً صحافياً، أن القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد تواصل قصف مقاتلي المعارضة وليس تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف أن عمليات الجيش التركي لتطهير منطقة الحدود من التنظيم المتشدد ستستمر حتى تسيطر القوات المعارضة المدعومة من أنقرة على مدينة الباب السورية.

وأردف قائلاً إن تركيا ستتخذ إجراءات إذا ما وقع هجوم على مدينة تلعفر العراقية. وقال مقاتلون شيعة دربتهم إيران الأسبوع الماضي إنهم سيدعمون تقدم القوات الحكومية صوب تلعفر على بعد نحو 55 كيلومتراً غربي الموصل.