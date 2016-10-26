منظمة غير حكومية: اطفال مخيم كاليه وضعهم مروع

نيويورك - أ ف ب – اعتبرت رئيسة منظمة “سايف ذي تشيلدرن” غير الحكومية مساء الثلاثاء في نيويورك، ان وضع الاطفال المهاجرين في مخيم كاليه “مروع″، ودعت السلطات الفرنسية الى تأمين سلامتهم.

وقالت كارولين مايلز الرئيسة والمديرة العامة للمنظمة غير الحكومية، خلال حفل لدعم المنظمة، ان “الأمر مروع بالنسبة الى الاطفال الذين يشاهدون وصول الجرافات الى المكان الذي عاشوا فيه اسابيع، وربما اشهراً”.

وكانت المنظمة التي قدرت بأكثر من الف عدد الاطفال في مخيم كاليه الذي بدأت الحكومة الفرنسية بإزالته، دعت السلطات الفرنسية الى وقف عملياتها.

ورغم تأكيد مايلز ان بريطانيا وفرنسا توليان الاطفال المتروكين اهتماماً خاصاً، فانها طالبت حكومتي البلدين بتكثيف جهودهما بالنسبة الى الاطفال الذين لن يسمح لهم بالوصول الى بريطانيا.

وقالت “من المهم جداً، خصوصاً في وقت يتجه الوضع الى الفوضى، ان نحافظ على سلامة الاطفال ونؤمن لهم كل الفرص التي يستحقونها ليتمكنوا من المضي قدماً”.

وكان مخيم كاليه يؤوي 6000 الى 8000 مهاجر يرغبون في الذهاب الى بريطانيا. وخلال يومين، نقلت السلطات الفرنسية نحو نصفهم الى مراكز مختلفة في انحاء فرنسا.