الامم المتحدة: قتيل وثلاثة جرحى لدى توزيع مساعدة انسانية في هايتي

بور او برنس- أ ف ب – قتلت فتاة واصيب ثلاثة آخرون بالرصاص بعد ظهر الثلاثاء في مدينة دام-ماري الصغيرة في جنوب غرب هايتي، خلال توزيع مساعدة انسانية مخصصة لمنكوبي الاعصار ماثيو الذي نجمت عنه عواقب مدمرة.

وكان عمال يفرغون المساعدة التي تنقلها سفينة كولومبية في مرفأ دام-ماري البعيد 220 كلم غرب العاصمة، عندما حصل تدافع على الرصيف.

وقال منسق الشؤون الانسانية لمهمة الامم المتحدة في هايتي مراد وهبة، ان “عناصر القوة البرازيلية في قوة الامم المتحدة الذين كانوا يدعمون الشرطة الوطنية الهايتية، اطلقوا الرصاص المطاطي ورموا قنبلتين مسيلتين للدموع″.

واطلقت الشرطة الوطنية الرصاص الحي على الجموع، التي كانت تعبر عن استيائها الناجم عن تباطؤ المساعدة الانسانية بعد ثلاثة اسابيع على مرور الاعصار ماثيو في جنوب هايتي.

وتوفيت فتاة اصبت برصاصة في صدرها، كما أصيب ثلاثة آخرون بجروح، كما اوضح مراد وهبة، مشيراً الى ان الامم المتحدة بدأت تحقيقاً في الحادث.

ولم يكن في وسع المتحدث باسم الشرطة الوطنية تقديم تفسيرات لهذا الحادث الدامي.