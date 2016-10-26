إسرائيل تهدم بناية فلسطينية في القدس الشرقية

القدس - الأناضول – هدمت البلدية الإسرائيلية في القدس، مبنى مكون من 4 شقق، في بلدة سلوان، في القدس الشرقية، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال عيسى جعافرة، إن البلدية أبلغت عائلته مساء أمس، بقرارها هدم البناية صباح الأربعاء بحجة البناء دون ترخيص.

وأضاف:” في الساعات الأولى من صباح اليوم وصلت جرافات تابعة للبلدية، ترافقها قوات من الشرطة الإسرائيلية وتم هدم البناية المكونة من 4 شقق، والتي كنت أعيش فيها مع إخواني وأفراد عائلاتنا الذي يصل عددهم إلى 32 فرداً”.

وتابع جعافرة:” أقمنا البناية قبل 16 سنة، وقد حاولنا مراراً الحصول على ترخيص بناء، ولكن البلدية لا تصدر التراخيص في محاولة للحد من أعداد الفلسطينيين في القدس″.

ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن البلدية الإسرائيلية في القدس، تُقنن رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين في مدينة القدس، في محاولة للحد من أعدادهم، في مقابل منح المستوطنين اليهود الكثير من تراخيص البناء.