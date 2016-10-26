وزيرة الدفاع الألمانية: على تركيا احترام سيادة العراق

برلين - د ب أ – انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، تدخل الجيش التركي في العملية العسكرية في الموصل، معقل تنظيم الدولة الاسلامية في شمال العراق.

وقالت الوزيرة في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) الأربعاء، إن التحالف الدولي ضد الدولة، الذي اجتمع الثلاثاء في باريس بدون الأتراك والعراقيين، متفق على ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى، وأضافت: “يتعين الالتزام بقواعد التحالف”.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا ضمن التحالف الدولي ضد الدولة. واجتمع التحالف أمس في باريس لإجراء مشاورات حول إجراءات ما بعد تحرير الموصل.

وذكرت فون دير لاين أنه سيجرى التحدث بمنتهى الوضوح مع تركيا بشأن سيادة العراق.

يذكر أن العراق طالب أكثر من مرة بانسحاب الجنود الأتراك، وهو ما ترفضه تركيا.

وأكدت الوزيرة أن تركيا تنتمي إلى التحالف الدولي ضد الدولة، ويتعين عليها الالتزام بالقواعد.

وقد أكد قائد رفيع المستوى في قوات البيشمركة الكردية شن الجيش التركي هجمات على مقاتلي الدولة في شمال العراق.

وقال اللواء نور الدين حسين هركي، إن مدفعية ودبابات تركية قصفت الدولة خلال الأيام الماضية بناء على طلب من البيشمركة على خط المواجهة حول منطقة بعشيقة.

وبدأ الجيش العراقي ومقاتلو البيشمركة الأكراد مطلع الأسبوع الماضي هجوماً على الدولة في الموصل، وتقدموا شرقا لبضعة كيلومترات على حدود المدينة حتى الآن. وتطالب تركيا بالقيام بدور في تحرير الموصل.

وفي سياق متصل، أكدت فون دير لاين ضرورة البدء بإمداد المواطنين بالماء والكهرباء كخطوة أولى في إجراءات الاستقرار في المنطقة عقب استعادة الموصل، موضحة أن الخطوة الثانية يتعين أن تدور حول وحدة العراق.

وذكرت الوزيرة أنه يجب على الاتجاهات العقائدية المختلفة التضافر حتى تحصل البلاد على مساعدات من الخارج، وقالت: “المطلوب من العراق واضح: نحن نقف بجانبكم، لكن يتعين عليكم التضافر”.

ويستعد التحالف الدولي ضد الدولة الآن لتحرير مدينة الرقة السورية، حيث من المخطط القيام بعملية عسكرية شبيهة بالتي تجرى في الموصل.

وقالت فون دير لاين إن قواتاً محلية ستحصل على دعم من الجو، وأضافت: “كان هذا التصرف السليم في العراق، وإنه الهدف كذلك بالنسبة للرقة”.