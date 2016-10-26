فرنسا تمدد مهمة حاملة الطائرات “شارل ديغول” في خضم معركة الموصل

باريس- أ ف ب – أعلنت الرئاسة الفرنسية تمديد مهمة حاملة الطائرات “شارل ديغول” والقطع المواكبة لها، المشاركة في معركة استعادة الموصل العراقية من تنظيم الدولة الاسلامية، حتى منتصف كانون الاول/ديسمبر.

وجاء في بيان صادر عن قصر الأليزيه أن مجلس الدفاع المنعقد الأربعاء “استعرض التحديات العسكرية والانسانية والسياسية والامنية المرافقة لاستعادة الموصل”، مشيراً الى ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند “قرر تمديد مهمة المجموعة البحرية التي تساهم في هذه العملية حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر”.