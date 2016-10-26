اصابة جندي اسرائيلي بالرصاص على الحدود اللبنانية

القدس- أ ف ب – أصيب جندي اسرائيلي بالرصاص الاربعاء، في تبادل اطلاق نار على الحدود اللبنانية، بحسب ما اعلن الجيش في بيان.

في لبنان، نقلت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن قيادة الجيش ان “لا صحة لما أوردته بعض وسائل الاعلام التابعة للعدو الاسرائيلي عن اطلاق نار من سيارة داخل الحدود اللبنانية باتجاه جندي في جيش الاحتلال وجرحه”.

وكان مصدر قريب من حزب الله اكد، أن “أي إطلاق نار لم يحصل من الجهة اللبنانية”.

وجاء في بيان الجيش الاسرائيلي “استهدفت عيارات نارية مصدرها مركبة في لبنان القوات (الاسرائيلية) خلال عملية روتينية على الحدود” قرب المطلة (شمال)، مشيراً الى أن الجنود “ردوا بإطلاق النار”.

وأضاف “أصيب جندي ونقل لتلقي العلاج”.

ولبنان واسرائيل في حالة حرب رسمياً. وقد احتلت الدولة العبرية اجزاء عدة من جنوب لبنان لمدة 22 عاماً قبل ان تنسحب منه العام 2000، ولا يزال الجدل قائما حول مناطق حدودية يطالب بها لبنان وتحتفظ بها اسرائيل.

وخاض حزب الله حرباً مدمرة ضد الجيش الاسرائيلي في صيف 2006 في جنوب لبنان، تسببت بمقتل اكثر من 1200 لبناني معظمهم من المدنيين، و160 اسرائيلياً معظمهم من العسكريين.