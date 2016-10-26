طالبان تهاجم عاصمة إقليم أفغاني وتقطع طريقا رئيسيا

كابول - رويترز – قال مسؤولون أفغان، إن مقاتلي طالبان قطعوا الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة الأفغانية ومدينة قندهار في جنوب البلاد على أثر هجوم على عاصمة إقليم وردك غربي كابول.

وجاء الهجوم على مدينة ميدان شار التي تبعد 45 كيلومتراً عن العاصمة، بعد عدد من العمليات العسكرية على عواصم أقاليم في الأشهر القليلة الماضية مع تصعيد المقاتلين في طالبان لمعاركهم التي تهدف للإطاحة بالحكومة المركزية التي يدعمها الغرب.

وقال عبد الرحمن منجل المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن القتال مستمر خارج المدينة مشيراً إلى أن الطريق السريع الرئيسي مقطوع.

وقالت حركة طالبان في بيان إن الهجوم جار على مباني الحكومة في المدينة مشيرة إلى أن التعزيزات الحكومية تعرضت لكمائن منذرة السكان بالابتعاد عن مناطق القتال.

وفي الشهر الماضي تمكن مقاتلو طالبان بعد دخول مدينة ترين كوت في إقليم ارزكان في وسط البلاد، من اقتحام قندوز في شمال البلاد ولشكركاه عاصمة إقليم هلمند مما هدد بالتغلب على الأجهزة الأمنية المتمركزة هناك.