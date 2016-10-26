ميادة الحناوي: أنا مع الأسد حتى لو خسرت جمهوري واللى مش عاجبه يضرب رأسه فى الحيط
Oct 26, 2016
دمشق ـ أكدت الفنانة السورية ميادة الحناوي، أنها تحب بشار الأسد وتدعمه، وأنها مع مؤسسات دولتها والجيش السورى الذى سطر أعظم ملاحم النصر، قائلة “بلدى جريحة ولن اتركها، وحب البلد والوطن أهم حتى لو خسرت جمهورى..واللى مش عاجبه يضرب رأسه فى الحيط”.
وقالت الفنانة السورية ميادة الحناوى، فى حوارها ببرنامج “العاشرة مساء” مع الإعلامى وائل الابراشى، إنها اختارت الوطن والدفاع عنه لأنه جريح، مؤكدة أن كل إنسان حر فى رائيه وانتماءه.
وفى سياق آخر، أعربت الفنانة الكبيرة، عن حبها للأكلات المصرية، كالملوخية والحمام والبصارة والكشرى، وكذلك المناطق الشعبية والحسين وغيره، مضيفة: “أنا ست بيت كويسة جداً وشاطرة فى الطبخ وتعشق فن المطبخ وتعلمت ذلك من والدتها”، مستطردة: “أنا من عصر العمالقة، ولاحظت حبى الجمهور العربى لى، والفن الجميل سيبقى وفن الموضة سيزول”.
دعم الثورة السورية العظيمة هي من مكارم أخلاق شعبنا البطل الذي انتفض من أجل حريته
ومن مثلها كما قال شاعرنا الكبير الحطيئة
دعي المكارم لا ترحلين لبغيتها فاقعدي فإنك الطاعمة الكاسية
نستغرب من وقوف بعض الناس مع الظلم والطغيان!! اهو حب الدنيا والخوف؟!! تقف مع طاغيه يقتل شعبه و يحرقهم ليل نهار بقنابل طائراته من اجل كرسي!! الله يصلح الحال و يفرج على اهلنا في الشام.
أعتقد أن الغناء يحتوي على حس إنساني, وحين يفقد المغني هذا الحس فالجمهور سينصرف عنه تلقائياً
يقال أن الموسيقى غذاء الروح وحين يكون هذا الغذاء فاسداً فإنه يقتل الروح
ولا حول ولا قوة الا بالله
مطربة قديرة و تعبر عن مشاعر وطنية …تحية إجلال للسيدة ميادة