ميادة الحناوي: أنا مع الأسد حتى لو خسرت جمهوري واللى مش عاجبه يضرب رأسه فى الحيط

دمشق ـ أكدت الفنانة السورية ميادة الحناوي، أنها تحب بشار الأسد وتدعمه، وأنها مع مؤسسات دولتها والجيش السورى الذى سطر أعظم ملاحم النصر، قائلة “بلدى جريحة ولن اتركها، وحب البلد والوطن أهم حتى لو خسرت جمهورى..واللى مش عاجبه يضرب رأسه فى الحيط”.

وقالت الفنانة السورية ميادة الحناوى، فى حوارها ببرنامج “العاشرة مساء” مع الإعلامى وائل الابراشى، إنها اختارت الوطن والدفاع عنه لأنه جريح، مؤكدة أن كل إنسان حر فى رائيه وانتماءه.

وفى سياق آخر، أعربت الفنانة الكبيرة، عن حبها للأكلات المصرية، كالملوخية والحمام والبصارة والكشرى، وكذلك المناطق الشعبية والحسين وغيره، مضيفة: “أنا ست بيت كويسة جداً وشاطرة فى الطبخ وتعشق فن المطبخ وتعلمت ذلك من والدتها”، مستطردة: “أنا من عصر العمالقة، ولاحظت حبى الجمهور العربى لى، والفن الجميل سيبقى وفن الموضة سيزول”.