3 فتية يغتصبون فتاة خلال جنازة في بريطانيا

لندن ـ في حادثةٍ مثيرة، أقدم 3 فتية لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات على اغتصاب طفلة (11 عاماً) خلال جنازة في العاصمة البريطانيّة، الخميس الماضي، حسبما ذكر موقع صحيفة “ميرور البريطانيّ.

وقد هاجم الفتيان الضحية وصديقتها خلال الجنازة، وقد تمكّنوا من الاعتداء جنسياً على الضحية بعدما نجحت صديقتها في الهرب، فيما تقوم شرطة ريتشموند- لندن بمطاردتهم.

ووفقاً للصحيفة فقد رأى رجل ما يحدث فصرخ على الفتيان للتوقف عن ذلك. وقد تمكّنت عندها الفتاة من الانضمام الى صديقتها التي كانت تختبئ في مكان قريب من مقبرة تدينغتون.

وبعد ذلك، عادت كل من الفتاتين الى منزلهما وأخبرتا أهلهما عما حدث.

وقامت الفتاتان بالإدلاء بالتصاريح وأعطيتا الشرطة وصفاً للفتيان الذين نفّذوا الاعتداء.