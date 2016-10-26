عاهرات تايلاند يعُدن لممارسة الدعارة بملابس سوادء حداداً على الملك

لندن ـ ارتدت مئات من الفتيات العاهرات في تايلاند والشواذ الأحذية العالية حتى الركبة، والتزموا بلباس محتشم غالبا، وخرجوا في محاولة “تعويض خسائرهم” بعد دخول البلاد في حدادها على الملك بوميبول ادولياديج.

وجلب “ادولياديج”، للبلاد الازدهار والاستقرار، وحظرت نشاطات الترفيه في البلاد مدة 30 يومًا، كما حثت السلطات السكان المحليين على ارتداء الأسود حداداً.

وقال متحول جنسي يدعى نوي (24 عامًا) “نحن نحب الملك وبلدنا. والجيش فهم هنا ويسمحون لنا بالعمل مرة أخرى. نحن نريد للرجال أن يأتوا ويروننا. معظمنا ارتدى الملابس السوداء، وملابس داخلية سوداء أيضا، فما زال علينا تذكر الملك”.

ويعتبر حكم الملك بوميبول أطول فترة حكم شهدها العالم، كما يعتبر من أغنى الملوك. وبعد وفاته أعلنت تايلاند الحداد الرسمي مدة عام كامل.