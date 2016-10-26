ملكة جمال آيسلندا انسحبت من مسابقة عالمية لأنهم طالبوها بخسارة الوزن

لندن ـ انسحبت ملكة جمال آيسلندا الشابة أرنا (Arna Ýr Jónsdóttir) بعدما طُلب منها خسارة الوزن للاستعداد لمسابقة جمالية عالميّة “Miss Grand International” ستُقام يوم الثلاثاء المقبل.

وادّعت أرنا أنّ صاحب حقوق الحفل مُقدّم البرامج التايلندي Nawat Itsaragrisilقال لها إنّ عليها التوقّف عن تناول الفطور وتناول السلطة فقط خلال الغداء وشرب الماء كلّ مساء لحين حلول موعد الحفل وفق موقع Iceland Monitor.

وقرّرت الشابة البالغة من العمر 20 عاماً الانسحاب من المسابقة قائلة “إذا كان مُنظّم الحفل يريدني أن أخسر الوزن ولا يُحب جسمي بهذه الطريقة فإذاً هو لا يستحق أن أكون ضمن الشابات الـ 10 النهائيات”.

وفازت أرنا بلقب ملكة جمال أيسلندا في أيلول 2015 وشاركت سابقاً في مسابقات رياضة الجمباز لفترة 10 سنوات.