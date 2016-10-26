واشنطن تشيد بجهود قطر “الايجابية” لمواجهة تمويل الارهاب

الدوحة - أ ف ب – أشاد مسؤول امريكي خلال زيارته الدوحة الاربعاء، بـ “الجهود الايجابية” التي تبذلها قطر في مواجهة تمويل “الارهاب”، وذلك بعد اقل من اسبوع من انتقاد مسؤول آخر قطر والكويت في هذا المجال.

وجاء في بيان للسفارة الاميركية في الدوحة، ان مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايسر عرض “خلال نقاشه مع رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر، الجهود الايجابية التي تبذلها دولة قطر في مواجهة تمويل الارهاب”.

اضاف ان بلاده تربطها “علاقة قوية وقديمة بحكومة دولة قطر في مكافحة تمويل الارهاب”، وانها “تدعم (…) الجهود التي تبذلها قطر بمنع ممولي الارهاب من استخدام قطاعها المالي”، بحسب البيان الوارد بالعربية على الموقع الالكتروني للسفارة.

وتأتي زيارة المسؤول بعد ايام من تصريحات لمسؤول بارز آخر في وزارة الخزانة هو آدم زوبين، وجه فيها انتقادات لقطر والكويت على خلفية مكافحة تمويل الارهاب، لاسيما تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال زوبين الجمعة، ان “هذين البلدين لا يزالان يفتقران إلى الإرادة السياسية اللازمة والقدرة على تطبيق قوانينهما ضد تمويل المنظمات الإرهابية بغض النظر عن انتماءات” هذه المنظمات.

كما تأتي تصريحات غلايسر بعد اسابيع من تسريب موقع “ويكيليكس″، رسائل الكترونية لمرشحة الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الاميركية هيلاري كلينتون، تلمح فيها وزيرة الخارجية السابقة الى ان قطر توفر دعماً “مالياً ولوجستياً سرياً” لتنظيم الدولة الاسلامية.

ولم تعلق الحكومة القطرية بشكل رسمي على هذه التسريبات.

وتربط واشنطن والدوحة علاقات وثيقة لاسيما في المجال العسكري، اذ تستضيف قطر قاعدة العديد الجوية التي تضم زهاء عشرة آلاف عسكري، وتعد اكبر القواعد الجوية للولايات المتحدة خارج اراضيها.

كما اعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً، عزمها على شراء ما يصل الى 100 طائرة “بوينغ” أميركية، في صفقة تقدر بـ 18,6 مليار دولار.