صراع إيطالي لضم فيراتي

روما ـ كشفت تقارير صحفية إيطالية، رغبة إنتر ميلان الإيطالي، التعاقد مع ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويمر فيراتي بأزمة مع مدربه أوناي إيمري، الذي يضعه على مقاعد البدلاء، حتى آخر مواجهة أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي.

وأشار وكيل اللاعب، خلال تصريحات سابقة، إلى أن فيراتي لا يريد الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الفرنسية، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن اللاعب أصبح يفكر الآن في الرحيل عن بي أس جي، حيث لم يبدأ سوى 5 مباريات في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وسيدخل النيراتزوري في صراع شرس مع نظيره يوفنتوس، الذي أعلن منذ فترة رغبته في ضم اللاعب، الذي يتقاضى 6 مليون يورو في العام.

وانتشرت أنباء مؤخرًا، حول اقتراب لوران بلان المدير الفني السابق لنادي العاصمة، من تولي تدريب الإنتر، وهو ما قد يعطي أفضلية للأفاعي في التعاقد مع فيراتي، نظرًا للعلاقة الطيبة بين الثنائي.