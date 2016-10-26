مورينيو يكشف سبب أزمة بوجبا

لندن ـ أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالدولي الفرنسي بول بوجبا، وقدراته الفنية، الكبيرة، مشيرًا إلى أن مشكلته، هي عدم التأقلم مع (المانيو) حتى الآن.

وقال مورينيو، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس″ البريطانية، اليوم الأربعاء: “بوجبا يمكنه اللعب في العديد من المراكز. المشكلة ليست في المركز. وليست في النظام التكتيكي”.

وشارك بوجبا “23 عامًا” مع مانشستر يونايتد، منذ قدومه من يوفنتوس، الصيف الماضي، في 11 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.

وأضاف: “المشكلة في رأيي، تتمثل في أنه جاء من أسلوب لعب مختلف (حيث كان يلعب في يوفنتوس). إنه يحتاج للوقت كي يُظهر أفضل ما لديه. الأمر ليس سهلًا، بل أمر صعب، خاصة مع لاعبي الوسط”.

وأضاف: “ورغم ذلك، إلا أنه لاعب ظاهرة. لديه إمكانيات لا تصدق، وأمامه الكثير من السنوات كي يتطور. إنه لاعب مهم وكبير (للمانيو)، خلال السبع أو الثماني سنوات المقبلة”.

كان بوجبا، انضم إلى صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة خيالية، بلغت قيمتها 105 ملايين يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.