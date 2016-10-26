ايران تطور طائرة انتحارية من دون طيار

طهران - أ ف ب – طورت ايران “طائرة انتحارية من دون طيار”، يبلغ مداها الف كلم ويمكن استخدامها في مهمات المراقبة والهجمات البرية والبحرية، كما ذكرت الاربعاء وكالة تسنيم للانباء القريبة من الحرس الثوري الايراني.

وبحسب الوكالة التي نشرت صوراً لهذه الطائرة على الارض فإنها قادرة على نقل شحنات متفجرة لكن لا يمكن تجهيزها بصواريخ وهي مزودة كاميرات متطورة وقادرة على التحليق ليلاً، لإصابة الاهداف على الارض وفي البحر.

والطائرة قادرة على التحليق بسرعة 250 كلم في الساعة وعلى ارتفاع 900 متر وفقط 50 سنتم فوق سطح البحر ما يتيح لها استهداف سفينة حربية.

ومطلع تشرين الاول/اكتوبر عرض الحرس الثوري طائرة هجومية من دون طيار تحمل اسم “صاعقة” طورت وفق نموذج طائرة اميركية من دون طيار اعترضتها طهران في كانون الاول/ديسمبر 2011 ونشرت صوراً لها.