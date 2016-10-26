يونكر يعرب عن ثقته بتحقيق تقدم كبير بشأن اتفاقية التجارة “سيتا” مع كندا

بروكسل- د ب أ - أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن ثقته بتحقيق تقدم كبير الأربعاء فيما يتعلق بأزمة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي وكندا ، وذلك خلال جولة جديدة من محادثات الأزمة .

وأخفقت الحكومة البلجيكية الاتحادية حتى الآن في استمالة منطقة والونيا التي تتحدث الفرنسية، لتأييد الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة “سيتا” ، والتي تهدف لتيسير تدفق السلع بين كندا والاتحاد الأوروبي.

ومن المفترض توقيع الاتفاقية من جانب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ومسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس ، ولكن ذلك يتطلب موافقة جميع الدول الـ28 أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي ،دونالد توسك، لنواب البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج في فرنسا :” بينما نحن نتحدث الآن ، فإن قمة الغد يمكن أن تنعقد”.

واجتمع وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، مع ممثلين لحكومات أقاليم بلاده في جولة جديدة من المحادثات.

وذكرت وكالة بيلجا للأنباء، إن رايندرز قال قبل الاجتماع “لا أكثر” من نقطة أو نقطتين لا تزالا قيد المناقشة.

وهناك مخاوف شديدة في منطقة والونيا المتعثرة اقتصادياً من أن سيتا سوف تضعف المعايير الخاصة بالعمل والبيئة ، كما أنه من الممكن أن تهدد الواردات الكندية منتجاتها الزراعية.

ويقول مؤيدو الاتفاقية إنها سوف تدعم النمو وتوفر فرص عمل.

وقال يونكر للبرلمان الأوروبي :”إنني مفعم بالأمل في أن يتم التوصل خلال اليوم لاتفاق بين حكومة بلجيكا من ناحية وحكومة والونيا وحكومات الاقاليم الأخرى في الدولة من ناحية أخرى “.

وأضاف أنه ” ليس من الواضح بالنسبة لي ما إذا كان ذلك سوف يتيح لنا توقيع الاتفاق مع كندا غدا” ، مشيراً إلى أن ” التوقيت لحدوث ذلك أقل أهمية من الحدث ذاته “.