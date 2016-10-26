قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على قرية بريف حلب بإسناد جوي من النظام

حلب - د ب أ – سيطرت قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم “قسد”، على قرية تل المضيق في ريف حلب الشمالي بعد مواجهات مع مقاتلي الجيش السوري الحر الاربعاء.

وقال قائد عسكري في قوات سوريا الديمقراطية، إن ” قوات سوريا الديمقراطية سيطرت ظهر اليوم على قرية تل المضيق الذي سيطر عليها مسلحو درع الفرات أمس بعد طرد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية”.

من جانبه قال مصدر إعلامي من لواء السلطان مراد احد فصائل قوات درع الفرات، إن ” سيطرة مرتزقة قسد على قرية تل المضيق جاء بعد تعرض قوات الجيش السوري الحر لقصف من طائرات النظام الحربية والمروحية الأمر الذي دفعهم للانسحاب من القرية “.

واتهم المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ” هناك تحالف واضح بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية ضد الثوار الذين يسعون لتحرير أرضهم من تنظيم الدولة، وأن ما نشاهده من تصريحات لمسؤولين في قوات قسد ضد النظام ما هي إلا كذب وما جرى أمس واليوم دليل على تحالفهم “.