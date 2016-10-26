نقل أكثر من 700 مهاجر إلى صقلية بعد إنقاذهم في البحر المتوسط

كاتانيا- رويترز – نقل نحو 729 مهاجراً، بعد إنقاذهم من قوارب في البحر المتوسط إلى ميناء في مدينة كاتانيا بصقلية الأربعاء مع جثث تسعة أشخاص فارقوا الحياة أثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا.

وقال خفر السواحل الإيطالي إنه نسق أكثر من ستة آلاف عملية إنقاذ بحرية لمهاجرين بين يومي الجمعة والأحد مما يرفع عدد الوافدين إلى نحو 155 ألفاً هذا العام.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي قال الثلاثاء إن بلاده لن تتمكن من استيعاب مثل هذا العدد العام المقبل.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 3500 شخص اختفوا أو لاقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا هذا العام.