بكين تعلن إجراء مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي

بكين - رويترز – قالت إدارة السلامة البحرية في الصين الأربعاء، إن بكين ستجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي يوم الخميس، داعية كل وسائل النقل البحري الأخرى إلى الابتعاد عن منطقة المناورات.

وإجراء الصين للمناورات في هذا الممر المائي المتنازع عليه أمر معتاد. وأجريت آخر مناورات بعد أيام من إبحار مدمرة بحرية أمريكية بالقرب من جزر باراسيل وهو ما دفع السفن الحربية الصينية لتحذيرها ومطالبتها بمغادرة المنطقة.

وباستثناء مطالبة باقي السفن بالابتعاد عن منطقة المناورات غدا لم يذكر البيان المقتضب مزيداً من التفاصيل.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية حتى الآن على طلب للتعليق.