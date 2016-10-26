اليونيسف: جماعات مسلحة في جنوب السودان أطلقت سراح 145 طفلا مجندا

جوهانسبرج - د ب أ – أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن جماعات مسلحة في جنوب السودان، أطلقت الأربعاء سراح 145 طفلاً مجنداً.

وأوضحت المنظمة في بيان أن عملية الإطلاق، التي جرت بوساطة المنظمة ولجنة نزع السلاح التابعة للحكومة، هي الأكبر منذ عام 2015 الذي كان شهد إطلاق سراح 1775 طفلاً.

وبعد إطلاق سراحهم من قبل المتمردين الموالين لرياك مشار النائب السابق للرئيس وجماعة أخرى يطلق عليها اسم “فصيل الكوبرا”، سيتم نقل الأطفال إلى مركز لرعايتهم لحين التوصل إلى ذويهم.

ووفقاً لتقديرات المنظمة، فإن نحو 16 ألف طفل جرى تجنيدهم لدى الجيش والمتمردين والميليشيات المتحالفة منذ تصاعد النزاع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ومشار إلى صراع عسكري في كانون أول/ديسمبر من عام 2013 .