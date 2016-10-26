إردوغان: ليس لتركيا مخططات في حلب

اسطنبول - رويترز – قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء، إن عمليات الجيش التركي في سوريا تهدف لتأمين السيطرة على بلدتي الباب ومنبج لكنه لا يعتزم أن يمد هذه العمليات إلى مدينة حلب.

وقال إردوغان في خطاب في أنقرة “لنبدأ معركة مشتركة ضد التنظيمات الإرهابية. لكن حلب ملك لأهلها. علينا أن نوضح ذلك.”

وجاءت تصريحات إردوغان بعد تحذير قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد لتركيا، من مغبة أي تقدم صوب مواقعها شمال وشرقي حلب قائلة إن أي تحرك من هذا النوع سيواجه “بكل حزم وقوة.”