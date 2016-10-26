الرئيس السوري يعين لواء متقاعداً محافظاً لدير الزُّور

دمشق - د ب أ – عين الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء، اللواء المتقاعد محمد إبراهيم سمرة محافظاً لمحافظة دير الزور شرق سوريا .

وقالت مصادر سورية إن المحافظ محمد ابراهيم سمرة، كان يشغل منصب قائد شرطة محافظة السويداء وأحيل للتقاعد بداية شهر آب / أغسطس الماضي وهو من مواليد عام 1956 وهو خريج كلية الشرطة .

وتسيطر الحكومة السورية على حوالي 5 بالمئة من مدينة دير الزُّور في حين يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على باقي المدينة وكامل ريفها ويحاصرها منذ مطلع عام 2014 .