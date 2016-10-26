البيشمركة تستعيد بلدة باطنايا المسيحية شمال الموصل

نينوى - الأناضول – أفاد ضابط في الجيش العراقي، الأربعاء، أن قوات البيشمركة تمكنت من استعادة بلدة تسكنها أغلبية مسيحية شمال الموصل بعد إسبوع من تطويقها وأنها تقوم بتمشيطها حالياً.

وقال العميد بهنام عبوش قائد الحشد المسيحي في سهل نينوى التي تقاتل إلى جانب البيشمركة والقوات العراقية، إن “قوات البيشمركة تمكنت من اقتحام بلدة باطنايا ضمن قضاء تلكيف، شمال الموصل”.

وأوضح عبوش، أن “البيشمركة كانت تطوق البلدة منذ نحو 7 أيام إلا أن الأوامر صدرت باقتحامها، وفعلاً تمكنوا من ذلك وسط مقاومة ضعيفة، والآن تقوم البيشمركة بتمشيطها من العبوات الناسفة والمفخخات وبعض الجيوب داخل البلدة”.

مبيناً أن “القوة المقتحمة تمكنت من قتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً داخل البلدة خلال عملية الاقتحام”.

وانطلقت الحملة العسكرية لتحرير الموصل، فجر الإثنين الماضي، وهي الأكبر منذ اجتياح “الدولة الاسلامية”، شمالي وغربي البلاد وسيطرته على ثلث مساحة العراق في صيف 2014.

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.