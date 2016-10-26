ضابط مصري اطلق النار خطأ على الفتى الاسرائيلي الذي قتل الثلاثاء

القدس- أ ف ب – أكد مصدر اسرائيلي الاربعاء، ان الفتى الاسرائيلي الذي قضى الثلاثاء بعد اصابته بالرصاص على الحدود مع مصر، يبدو انه قتل برصاص القوات المصرية من طريق الخطأ.

وقتل نمر ابو عمار (15 عاماً) من بلدة اللقية جنوب اسرائيل، بعد اصابته بالرصاص عندما كان يعمل مع والده عند السياج الحدودي مع مصر.

وكانت وزارة الدفاع الاسرائيلية قالت في بيان، انه “موظف في شركة مدنية للبناء تعمل على الجدار الامني على الحدود المصرية” .

واستبعد الجيش الاسرائيلي الثلاثاء، ان يكون الحادث على صلة ب”انشطة ارهابية”.

والاربعاء، قال مسؤول اسرائيلي اشترط عدم كشف اسمه لحساسية الموضوع، ان مطلق النار هو من قوات الامن المصرية، التي يبدو انها اعتقدت خطأ ان الفتى متشدد.

وبحسب المسؤول، فإن النتائج الاولية تشير ان الاعمال كانت في منطقة يسودها “تفاهم مع المصريين حول الوجود الاسرائيلي فيها”.

وتابع ان ضابطاً مصرياً في الموقع “ظن عن طريق الخطأ ان الفتى كان يقوم بزرع لغم” بينما كان يعد القهوة لفريق العمال الاسرائيليين ووالده الذي كان يعمل هناك.

من جانبها، اكتفت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي بالقول ان قوات الامن المصرية اطلقت النار.

وفي حديث لإذاعة الجيش الاسرائيلي، القى بسام ابو عمار والد الفتى القتيل اللوم على القوات الاسرائيلية مشيراً الى انها لم تحم ابنه بشكل كاف.

وقال “لم يقولوا له ضع خوذة، او ارتد سترة واقية”.

وأوضح الرجل ان قوات الامن المصرية طلبت منهم التحرك، ولكنها اطلقت النار باتجاههم قبل اعطائهم فرصة التحرك.

وأوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الجنود الاسرائيليين لم يردوا باطلاق النار لأنهم عرفوا ان النيران اطلقت خطأ.

وحصل اطلاق النار في منطقة جبل حريف وسط الحدود التي تمتد 240 كلم بين اسرائيل وشبه جزيرة سيناء.

وكان جنديان اسرائيليان اصيبا في تشرين الاول/اكتوبر 2014 بنيران مجهولين، أطلقوا على آليتهما الرصاص وقذيفة مضادة للدبابات من صحراء سيناء المصرية اثناء محاولة تهريب مخدرات.

ومصر والاردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاق سلام مع اسرائيل.