إصابة سيدة سورية في سقوط قذيفة صاروخية على كليس التركية

كليس- الأناضول - أصيبت سيدة سورية، لدى سقوط قذيفة صاروخية أُطلقت من سوريا، على أحد الحقول في ولاية كليس الحدودية التركية الأربعاء.

وقالت مصادر أمنية تركية، إن القذيفة أطلقت، ظهر اليوم، من المنطقة التي تسيطر عليها المنظمات “الإرهابية” في سوريا، وسقطت على أحد الحقول في منطقة “إلبيلي” في الولاية.

وأضافت المصادر، أن القذيفة أصابت سيدة سورية في الثامنة عشرة من عمرها، كانت تعمل في الحقل.

ونُقلت السيدة المصابة إلى مستشفى إلبيلي الحكومي لتلقي العلاج، فيما بدأت فرق الدرك التركي بفحص منطقة سقوط القذيفة.