روسيا تعزز أسطولها في البلطيق بسفن مزودة بصواريخ كروز

موسكو- ستوكهولم- رويترز- قالت صحيفة إيزفيستيا الروسية اليومية الأربعاء إن روسيا تعزز أسطولها في البلطيق بكالينينغراد بسفينتين حربيتين صغيرتين مزودتين بصواريخ كروز طويلة المدى للتصدي لما ترى أنه تعزيزات مثيرة لقلق لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.

ولم يرد تأكيد رسمي من موسكو لكن التقرير سيثير توترات في منطقة البلطيق المتأججة بالفعل منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها ومن المرجح أن يثير قلقا لا سيما في بولندا وليتوانيا اللتين تشتركان في حدود مع كالينينغراد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه القول إن السفينتين سيربوخوف وزيليني دول دخلتا بحر البلطيق بالفعل وستصبحان قريبا جزءا من الفرقة التي تشكلت حديثا.