العثور على جثث 25 مهاجرا على متن زورق في المتوسط

روما- أ ف ب- اعلنت منظمة أطباء بلا حدود الاربعاء انها عثرت على جثث 25 مهاجرا على متن زورق في المتوسط كان شهد الثلاثاء عملية انقاذ لمهاجرين اخرين قبالة ليبيا.

وبذلك، ترتفع إلى 68 قتيلا وثلاثين مفقودا حصيلة الضحايا في صفوف المهاجرين الذين حاولوا عبور المتوسط منذ اسبوع.

وليل الثلاثاء، انقذت سفينة “بوربون ارغوس″ التي تستخدمها اطباء بلا حدود 107 اشخاص كانوا يستقلون زورقا مطاطيا يواجه صعوبات على بعد 26 ميلا بحريا من السواحل الليبية ولاحظت وجود جثث قدرتها بـ11 في اسفل الزورق.

وبعد انقاذ 139 شخصا كانوا يستقلون زورقا اخر قريبا، عاد طاقم السفينة إلى الزورق الاول وتبين له ان عدد الجثث 25 قضى اصحابها اختناقا او حرقا أو غرقا.

وقالت المسؤولة في المنظمة ميشيل تيلارو في بيان ان انتشال الجثث تطلب ساعات ومساعدة فريق منظمة “سي ووتش” الالمانية غير الحكومية “لان مزيج المياه والوقود كان كثيفا إلى درجة لم نكن قادرين على البقاء على الزورق وقتا طويلا. كان الامر رهيبا”.

والثلاثاء، اعلن خفر السواحل الايطاليون العثور على جثتين لافتين الى انقاذ نحو 500 مهاجر.