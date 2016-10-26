واشنطن ولندن: الهجوم لاستعادة الرقة سيبدأ “في الاسابيع المقبلة”

بروكسل- أ ف ب- اعلن وزير الدفاع الأمريكي اشتون كارتر ونظيره البريطاني مايكل فالون الاربعاء أن الهجوم لاستعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم الدولة الاسلامية سيبدأ “في الاسابيع المقبلة”.

وقال كارتر الذي وصل الاربعاء إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزاري للحلف الاطلسي، في مقابلة مع شبكة ان بي سي الامريكية إن الهجوم “سيبدأ في الاسابيع المقبلة”.

واضاف “انها خطتنا منذ وقت طويل، ونحن قادرون على دعم” الهجومين على الموصل العراقية والرقة في الوقت نفسه.

وصرح فالون للصحافيين في بروكسل انه يأمل بهجوم على الرقة “خلال الاسابيع المقبلة”.

وتشكل الموصل العراقية والرقة السورية اكبر هدفين للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية بقيادة واشنطن.

وبدأت القوات العراقية والبشمركة الكردية بدعم من التحالف الدولي، هجوما لاستعادة الموصل من الجهاديين في 17 تشرين الاول/ اكتوبر.

وسبق ان تحدث مسؤولون في التحالف عن عمليات “متزامنة” لاستعادة الموصل والرقة، ولكن من دون أن يعلنوا حتى الان جدولا زمنيا بالنسبة الى المدينة السورية.

وقال فالون للصحافيين لدى وصوله إلى مقر الاطلسي في بروكسل “شاهدتم تقدما ملحوظا في تطويق الموصل في العراق. نأمل بان تبدأ عملية مماثلة في الاسابيع المقبلة في اتجاه الرقة”.