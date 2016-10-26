نائب عراقي: تنظيم الدولة يعدم 232 مدنيا في حمام العليل وقرية العريج

بغداد- د ب أ- أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي عبد الرحيم الشمري الإربعاء عن قيام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بإعدام 232 مدنيا في مناطق تابعة لمحافظة نينوى400/ كم شمالي بغداد./

وقال النائب الشمري، في بيان صحفي، إن “عصابات داعش الإرهابية مازالت تُمارس لغة الإجرام والوحشية بحق المدنيين في محافظة نينوى، حيث قامت اليوم بإعدام 190 مواطنا في ناحية حمام العليل بعد اختطافهم من مناطق متفرقة من مدينة الموصل”.

وأضاف أن “عناصر التنظيم قامت ايضا بإعدام 42 مدنيا اخرين في قرية العريج بتهمة عدم الانتماء لها”.

وطالب الشمري القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي والتحالف الدولي بـ”الاسراع في تحرير مناطق تواجد التنظيم للحد من العمليات الإرهابية التي يرتكبها بحق المدنيين العزل”.