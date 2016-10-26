الاسطول الروسي قرر عدم التوقف في سبتة للتمون في طريقه إلى سوريا

مدريد- أ ف ب- اعلنت وزارة الخارجية الاسبانية الاربعاء أن روسيا سحبت طلب السماح لاسطولها الحربي المتجه إلى سوريا بالتوقف في مرفأ سبتة الاسباني للتمون الذي كان مقررا الجمعة، بعد تعرض اسبانيا لضغوط لرفض الطلب.

وتعرضت اسبانيا لضغط من الحلف الاطلسي لرفض تمكين الاسطول الروسي من التمون في ميناء سبتة.

وسبق لمدريد أن اعطت موافقتها على توقف الاسطول الروسي في ايلول/ سبتمبر.

وقالت الوزارة الاسبانية في بيان “ابلغتنا السفارة الروسية في مدريد انها تسحب طلبها لاعطاء الاذن للسفن بالتوقف ما يعني الغاء التوقف”.

وكان الامين العام للحلف الاطلسي ينس ستولتنبرغ جدد التاكيد قبل ساعات ان احتمال استخدام حاملة طائرات روسية لتكثيف الغارات على حلب يثير “قلق” الحلف وان هذا القلق يتشاطره “كافة اعضاء” الحلف.

وقالت اسبانيا في وقت سابق انها طلبت “توضيحات” من موسكو بشان المشاركة المحتملة لهذه السفن في “اعمال حربية تستهدف مدينة حلب السورية”.

واضافت الخارجية الاسبانية ان “الحكومة الاسبانية تتابع بقلق بالغ الغارات في حلب والماساة الانسانية” للسكان.