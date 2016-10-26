جماعة باكستانية مسلحة تعلن مشاركتها تنظيم الدولة في الهجوم على اكاديمية الشرطة

اسلام اباد- أ ف ب- اعلنت جماعة باكستانية مسلحة الاربعاء انها شاركت تنظيم الدولة الاسلامية في شن الهجوم على اكاديمية الشرطة في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان هذا الاسبوع والذي اسفر عن مقتل اكثر من ستين شخصا.

ويؤكد ذلك توقعات المحللين أن التنظيم الذي مقره الشرق الاوسط يعكف على بناء صلات مع مجموعات محلية مع فقدان تنظيم القاعدة لنفوذه.

وقالت السلطات الباكستانية إن الهجوم على اكاديمية بلوشستان للشرطة، وهو الاكثر دموية الذي تتعرض له منشأة أمنية في تاريخ البلاد، شنه فصيل “العالمي” في جماعة عسكر جنقوي المعادية للشيعة والتي باتت تقاتل الحكومة في السنوات الاخيرة.

كما أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الهجوم ونشر صورا للمهاجمين.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول ما إذا كان التنظيمان يعملان معا قال المتحدث باسم الفصيل المذكور علي بن سفيان “نعم بالطبع. نحن مستعدون للعمل مع جميع الجماعات في باكستان سواء كانت تنتمي الى داعش او القاعدة”.

كما ترتبط جماعة “عسكر جنقوي” بحركة طالبان الباكستانية التي اعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة الذي كان الممول الرئيسي لها خلال سنوات تمردها الاولى.

وتشن باكستان هجوما عسكريا كبيرا على هذه الجماعات في مناطقها الحدودية القبلية انهك قواها وقدرتها على شن هجمات.

واسفرت أعمال العنف التي يرتكبها اسلاميون في باكستان عن سقوط آلاف القتلى منذ ظهور جماعات مسلحة متطرفة بعد قرار اسلام اباد دعم الولايات المتحدة في غزوها لأفغانستان التي كانت تحكمها حركة طالبان في 2001 بعد اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر.