تأجيل دعوى خلع روبي من زوجها المخرج

القاهرة ـ قررت محكمة الأسرة تأجيل نظر دعوى الخلع المقامة من الفنانة روبي، ضد زوجها المخرج سامح عبدالعزيز، إلى جلسة 12 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وكانت روبي، قد أكدت للمحكمة في دعواها إنها تزوجت من عبدالعزيز بموجب عقد شرعي في ايلول/سبتمبر 2014 وأنجبت منه طفلتها الوحيدة “طيبةط، وبعد أيام قليلة حدث الانفصال بينهما ولكنهما عادا بعد فترة وجيزة من الانفصال.

وكانت روبي، قد قالت في دعوى الخلع: «إنها تبغض الحياة الزوجية معه، وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لكن دون جدوى ما دفعها لإقامة دعوى الخلع″.

من ناحية أخرى تحل روبي، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة”، مع الفنانة إسعاد يونس، وتحدثت خلال الحلقة عن أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، وعن عائلتها والجدل الذى حدث خلال الفترة الأخيرة حول طلاقها من سامح عبدالعزيز، وهو الأمر الذى أثر عليها نفسياً وأجبرها على الابتعاد عن الأضواء.