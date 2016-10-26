الحكم على سعودي بـ30 جلدة وحبسه 3 أيام لعضه زوجته

الرياض ـ قضت المحكمة الجزائية بالرياض الاثنين، بحبس زوج 3 أيام وجلده 30 جلدة، لعضه زوجته وضربها وتعنيفها، وأعطى القاضي الزوجة الحق في حضور تنفيذ حكم الجلد في حال رغبتها.

وكشفت مصادر عدلية أن المحكمة الجزائية كانت قد تلقت قضية مرفوعة من مواطنة تعرضت للعض والتعنيف من زوجها مرفقة بتقرير طبي، بين أن المواطنة حضرت إلى المستشفى في حالة نفسة سيئة ومصابة بجرح عميق في كتفها الأيسر ما تسبب في وجود نزيف شديد، بالإضافة إلى وجود ندبات جراء ضرب عنيف.

وأوضحت المصادر أن القاضي استدعى الزوج الذي تم إيقافه وواجهه بالاتهامات، فبرر فعلته بأنه يعاني عصبية شديدة ولا يعرف سبب إقدامه على ذلك وأنه نادم على فعلته، لتحال القضية للجنة الصلح إلا أنه لم يصل الزوجان إلى حل فرفع تقرير إلى القاضي بذلك.

وأشارت إلى أن القاضي أكد أن ما فعله الزوج يخالف الأنظمة العامة، وأصدر حكمه بالسجن والجلد بعد أن حدد التقرير الطبي مدة العلاج بشهر، مبينة أن القاضي راعى في حكمه أن الزوج ليس له سابقة.