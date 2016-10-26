تفاحة يابانية تشبه القلب تساعد على الحب وتباع بأكثر من مائة دولار

لندن ـ أصدرت إحدى الشركات اليابانية، إعلاناً جديداً لبيع التفاح سعر الواحدة منه، أكثر من مائة دولار، كونه يشبه القلب، ويساعد على الوقوع في الحب، الأمر الذي دفع البعض إلى وصفه بالمسحور، كونه يحوي بعض التعويذات!.

ونقل موقع “أوديتي سنتراك” عن شركة “ذي بلاك كات ماجيك” قولها، إن هذا التفاح حقن بقوة كبيرة، تشتمل على تعليمات على المشتري اتباعها، للحصول عليها، لإيقاع من يريد في الحب!.

والتفاحة تباع داخل صندوق أسود جميل يتضمن ورقة تشتمل على تعليمات يجب على المشتري أن يتبعها للحصول على قوة سحرية للحب، وأوضحت الشركة، أنه ينبغي على المشترين تنظيف التفاح أولاً، ثم قراءة التعويذات المكتوبة في الورقة المرفقة معها، مع التفكير في الوقت ذاته في الشخص الذي يرغب في الارتباط به.

والسبب في قوة هذا التفاح الذي يحمل اسم “Poison Apples of Love’s Desire” حسبما ذكرت الشركة، يرجع إلى البستان الذي زُرع فيه، حيث تمت زراعته على سفح جبال ديوا سانزن في ياماغاتا باليابان، وتعرف هذه المنطقة بأنها مشبعة بالطاقة الروحية بسبب ظروفها الطبيعية، بالإضافة إلى أنها تتضمن ثلاثة جبال مقدسة.