الحرس الثوري الايراني يكشف عن طائرات جديدة بدون طيار “انتحارية”

طهران ـ د ب ا ـ كشف الحرس الثوري الايراني عن طائرة جديدة بدون طيار يمكن استخدامها في هجمات على غرار الهجمات الانتحارية ، حسبما ذكرت وكالة تسنيم اليوم الاربعاء .

ويمكن ان تهاجم هذه الطائرات، التي يبلغ مداها الف كيلومتر،وتستطيع الطيران لاربع ساعات كحد اقصى ، السفن المعادية كطائرات بدون طيار “انتحارية” وتدميرها.

يذكر انه وقعت مواجهات مؤخرا في الخليج بين البحرية الامريكية وسفن ايرانية .وتقول واشنطن ان سفنها تبحر في المياه الدولية بينما تزعم طهران انها كانت في المياه الايرانية ومن ثم انتهكت اراضيها.

واعلن البنتاجون الشهر الماضي ان زوارق هجومية سريعة تابعة للحرس الثوري اقتربت من السفينة الامريكية يو اس اس فاير بولتـ وهى سفينة للدوريات الساحلية في الخليج.

في شهر كانون ثان/يناير الماضي،احتجز الحرس الثوري عشرة بحارة امريكيين عندما ضل زورق امريكي طريقه إلى داخل جزيرة فارسي الايرانية في الخليج.