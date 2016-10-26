الجيش التركي يدفع تعزيزات الى ريف حلب بسورية

دمشق ـ د ب أ ـ دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية لدعم فصائل الجيش السوري الحر الذي يخوض معارك مع قوات سورية الديمقراطية وتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي والشرقي بسورية.

وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر ” ان الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية ضخمة دخلت من مدينة أعزاز وتوجهت الى مدينة مارع بريف حلب الشمالي لمساندة الثوار ضد مليشيات قوات سورية الديمقراطية( قسد) وتنظيم الدولة الاسلامية داعش”.

وتأتي التعزيزات التركية بعد خسارة قوات درع الفرات المدعومة من تركيا اليوم قرية تل المضيق في ريف حلب الشمالي امام قوات سورية الديمقراطية التي سيطرت على القرية بدعم جوي من الطائرات المروحية والحربية السورية.

من جانبها، قالت قوات سورية الديمقراطية في بيان لها إن قواتها سيطرت اليوم على قرية تل المضيق بعد معارك عنيفة مع الجيش الحر .

وقالت قسد في بيان إن القوات المشتركة( جيش الثوار ، قوات العشائر, جبهة المرأة للشهباء, لواء الشمال الديمقراطي, وفصائل مجلس الباب العسكري ) تتقدم باتجاه نقاط تمركز تنظيم داعش غربي مدينة الباب من محور سد الشهباء.

وأضاف البيان أن الجيش التركي قام باستهداف قرى( الحصية, حربل, أم حوش, أم القرى والشيخ عيسى ) التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية في أكثر من محور بالدبابات والمدفعية.

وأكد البيان ان” ما لا يقل عن 25 عنصرا من الجيش التركي ودرع الفرات قتلوا خلال المعارك الدائرة من بين القتلى القائد العسكري أبوجنان(ابراهيم الدادا ) بينما قتل 6 من قوات قسد”.

من جانبه، قال مصدر اعلامي من لواء السلطان مراد احد فصائل قوات درع الفرات إن ” سيطرة مرتزقة قسد على قرية تل المضيق جاء بعد تعرض قوات الجيش السوري الحر لقصف من طائرات النظام الحربية والمروحية الأمر الذي دفعهم للانسحاب من القرية “.

وتدخل سلاح الجو السوري لأول مرة ضد قوات درع الفرات المدعومة من تركيا وقام امس واليوم بقصف مواقع تلك القوات في قرية تل جيجان وتل المضيق بعدد من البراميل المتفجرة والصواريخ من الطائرات الحربية.

وحذرت قيادة الجيش السوري النظام التركي من اختراق الطائرات التركية للأجواء السورية، وانه سيتم التعامل معها واسقاطها بجميع الوسائل .