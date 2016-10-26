قائد أمريكي: وحدات حماية الشعب الكردية ستكون جزءا من مساعي عزل الرقة السورية

واشنطن ـ رويترز ـ قال أكبر قائد عسكري أمريكي في العراق اليوم الأربعاء إن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية سيكونون جزءا من القوة التي ستعزل مدينة الرقة معقل الدولة الإسلامية في سوريا.

وتعتبر الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب حليفا في المعركة ضد الدولة الإسلامية لكن تركيا تعتبرها منظمة إرهابية بسبب صلاتها بالمقاتلين الأكراد الذين يشنون تمردا منذ ثلاثة عقود في تركيا.

وقال الجنرال ستيفن تاونسند خلال مؤتمر صحفي “القوة الوحيدة التي تتمتع بالقدرة في أي مدى قريب هي قوات سوريا الديمقراطية والتي تشكل وحدات حماية الشعب جزءا كبيرا منها.. سنتحرك قريبا لعزل الرقة بالقوات المستعدة للذهاب.”