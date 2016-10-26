اجتماع ثلاثي مشترك بين وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا

طهران ـ دب ا ـ أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ، بهرام قاسمي، إن وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا سيعقدون اجتماعا ثلاثياً مشتركاً بعد غد الجمعة في موسكو لبحث تطورات الأزمة السورية.

وقال قاسمي ، في مقابلة اجرتها معه وكالة الانباء الايرانية (إرنا) ” وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيزور بعد غد الجمعة العاصمة الروسية موسكو علي رأس وفد رفيع″، مشيراً إلي أن من المقرر أن يعود إلي طهران عصر ذلك اليوم.

ولفت قاسمي إلي إن وزراء خارجية روسيا وإيران وسورية سيعقدون اجتماعا يوم الجمعة لبحث آخر التطورات السورية والمنطقةعموما.

واشار ً إلي أن ظريف سيعقد اجتماعا خاصاً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف لبحث التعاون الثنائي.

يذكر ان ايران وروسيا تدعمان بقوة حكومة الرئيس السوري بشار الاسد في قتالها ضد الجماعات المسلحة.

(د ب ا)م ف م 2016/10/26

كشف الحرس الثوري الايراني عن طائرة جديدة بدون طيار يمكن استخدامها في هجمات على غرار الهجمات الانتحارية ، حسبما ذكرت وكالة تسنيم اليوم الاربعاء .

ويمكن ان تهاجم هذه الطائرات التي يبلغ مداها الف كيلومترو تستطيع الطيران لاربع ساعات كحد اقصى ، السفن المعادية كطائرات بدون طيار “انتحارية” وتدميرها.