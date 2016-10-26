إخلاء مخيم المهاجرين قرب كاليه في فرنسا ومسؤول يعلن “نهاية الغابة”

باريس ـ د ب أ ـ غادر جميع المهاجرين مخيما قرب مدينة كاليه الساحلية بشمال فرنسا، حسبما قال المسؤول عن إدارة إقليم “با دو كاليه” اليوم الأربعاء.

وقال فابيان بوشيو لقناة “بي إف إم تي في” إن “المخيم أصبح أخيرا خاليا “.

وقد بدأت طواقم عملية إخلاء الملاجئ المؤقتة فيما يسمى بمخيم الغابة، عملها أول أمس الاثنين، عندما بدأت السلطات في نقل السكان بحافلات. وبدأت أعمال الهدم في اليوم التالي.

وتابع بوشيو اليوم الأربعاء “اليوم هو نهاية الغابة”.

وقد تم نقل أكثر من 5000 شخص إلى مراكز إيواء في جميع أنحاء فرنسا حيث يمكنهم التقدم بطلب للجوء، أو إلى موقع حاويات كمسكن مؤقت قرب كاليه. وينتظر نحو ألف شخص في مركز عبور بالقرب من المخيم ليتم نقلهم.

وقد شبت عدة حرائق بسبب اسطوانات الغاز في المخيم خلال الليل واشتعلت النيران في أكواخ وخيام خالية من الأشخاص، وأظهرت لقطات تليفزيونية أعمدة من الدخان تتصاعد في اجواء المنطقة .

وكانت هناك بعض المقاومة للإجلاء من جانب نشطاء معارضين للتدابير ومهاجرين يرفضون المغادرة مما أدى إلى بعض الاشتباكات العنيفة مع الشرطة.

ومع ذلك، أكد بوشيو على أن كل سكان المخيم انتقلوا إلى مركز العبور عن طيب خاطر.