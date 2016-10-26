تونس تبدأ مرحلة الانتقال الاقتصادي بعد تحقيق الانتقال السياسي 

بروكسل- الأناضول- قال ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسي في بروكسل المختار شواري إن بلاده بدأت مرحلة انتقال اقتصادي ستستمر حتى 2020، بعد انتهائها من مرحلة التحول الديمقراطي السياسي.

وأضاف شواري، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بحضور سفير تونس في بروكسل والاتحاد الأوروبي، الطاهر الشريف، أن بلاده “ستتغلب على الصعوبات الحالية في وقت لم تشهده أعرق الديموقراطيات”.

وعقد المؤتمر الصحفي لعرض أبرز ملامح “مخطط التنمية الاقتصادية 2016 –2020″، الذي يهدف لتحقيق النتائج التي تعكس تطلعات الشعب التونسي بحلول سنة 2020 في مجال التنمية والتشغيل.

وأشار شواري إلى أن “المخطط يهدف إلى تحقيق نمو سنوي نسبته 5.4%، وخلق 400 ألف فرصة عمل تخفض نسبة البطالة من 15.2% إلى 8% – 9%، مع نهاية المخطط سنة 2020″.

وأوضح المسؤول التونسي أن “المخطط يحدد التوجهات الجديدة للاقتصاد التونسي، ويساهم في خلق قطاعات جديدة من شأنها استيعاب الوافدين الجدد على سوق العمل”.

وتعقد تونس في الفترة بين 29 و30 نوفمبر/تشرين ثان المقبل مؤتمراً استثمارياً لحشد الشركاء الأجانب وتوفير تمويلات تفوق 20 مليار دولار للخطة الخمسية 2016 – 2020.

وتمنى سفير تونس لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، الطاهر الشريف، أن يوفر المؤتمر المقبل فرصة لتعريف الشركاء الأجانب بمناخ وفرص الاستثمار الجديدة التي يوفرها مخطط التنمية الاقتصادية 2016 – 2020.