﻿جدل وسخرية إثر إعلان السيسي: ثلاجتي حملت مياها فقط في عشر سنوات

القاهرة ـ»القدس العربي»: أثارت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه «مكث 10 سنوات وثلاجته ليس فيها إلا المياه ولم يسمع أحد صوته لأن عزة النفس وعفتها أمر ليس سهلا» جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق مغردون على موقع التدوينات المصغر «تويتر» هاشتاغا ساخرا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحتل هاشتاغ «ثلاجة السيسي» المركز الثالث على قائمة «تويتر» عالميا، بينما احتل المركز الثاني على مستوى مصر.

وسخر عاطف بطرس العطار، مؤسس مبادرة ميادين التحرير والمحاضر في جامعة مابورغ الألمانية، من كلمة السيسي، وقال في تدوينة عبر «فيسبوك»: «من فضلكم يا مصريين، استحملوا بس 10 سنين واشربوا مية ساقعة من التلاجة ومحدش يسمع صوتكم. من فضلكم اسكتوا!».

كما سخر الكاتب الصحافي أنور الهواري، قائلا في تدوينة عبر «فيسبوك»: «مصر دخلت ـ رسميا ـ عصر الثلاجات الفاضية».

كما أثارت الفتاة التي ظهرت بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار شخصيات الدولة جدلا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. والفتاة هي نورهان رؤوف، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، وقالت في تصريحات للتلفزيون المصري : «فخورة بتنظيم مصر مؤتمرات دولية ويتولى الشباب المسؤولية فيها من الألف للياء». وأضافت «شباب مصر على قدر كاف من الوعي، ونظمنا مؤتمراً بهذا الحجم دزن حدوث مشاكل واستطعنا كشباب أن نسيطر على الموضوع ونطلعه بطريقة على قدر من الرقي».

وعلق نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، على المؤتمر الوطني للشباب، في تدوينة عبر «فيسبوك»: «الغذاء والمياه ومؤتمر الشباب، لا يوجد في مؤتمر الشباب محور لنقاش مستقبل أمن الغذاء وأسعاره ومستقبل أمن المياه وتأثيرها على التنمية وتأثيرات تغير المناخ على الاثنين الغذاء والمياه، مشاكل المياه والغذاء غائبة على الشباب وينبغي أن يلم بها، ياعيني على الزراعة في بلدنا.. غريبة منسية!!».

وانتقد سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، تكلفة المؤتمر الوطني للشباب، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: « 5 مليون جنيه تقريبا تكلفة إقامة ضيوف مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، لزوم الفشخرة.. والناس بتموت من الجوع».

وقال شريف عازر، الناشط الحقوقي خلال مداخلة هاتفية ي برنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على فضائية «التلفزيون العربي»، إن المؤتمر الوطني للشباب هدفه «تلميع النظام».

وأضاف أن منظمي مؤتمر الشباب وجهوا الدعوات للشباب المؤيد للنظام. وتابع: «أي حد بيحاول يكون معارض للنظام الحالي بيكون مهدد، وعشان كده رفض الشباب المعارض للنظام حضور المؤتمر».

وعن دعوة السيسي تقديم قوائم بالشباب غير المتورطين في الدماء للإفراج عنهم، أكد عازر، أن السيسي طلب تلك القوائم أكثر من مرة، والنتيجة كانت واحدة، متابعا: «لو الرئيس عاوز فعلا قوائم للإفراج عن النشطاء المحبوسين ممكن يطلب ده وأقل جمعية تستطيع تقديم تلك القوائم».

وانتقدت الإعلامية ياسمين الخطيب، المؤتمر وقالت في تغريدة عبر «تويتر»: «الشباب في السجون أو مختفي قسرياً أو هربان بره البلد أو مطحون عشان لقمة عيش أو على القهاوي بيدور على فرصة عمل.. شباب مصر مش في شرم الشيخ».

وانتقد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤتمر، وقال في تدوينة عبر «فيسبوك»: «شباب مصر : قلة في شرم الشيخ، كثرة في السجون، أغلبية غاضبة غضب مكتوم، بعضهم يشاهد بملل وحيرة».

وانتقد خالد داود، المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي، المؤتمر الوطني للشباب، وقال داوود في تغريدة عبر «تويتر»: «هل مصادفة أن يكون عام الشباب هو أكثر عام اتقبض فيه على شباب لمجرد التعبير سلميًا عن رأيهم؟ ربنا يستر على عام المرأة، الشباب في السجن».

ووصف الإعلامي عمرو أديب، مؤتمر الشباب في شرم الشيخ بأنه عبارة عن «هري ولت وعجن». وأضاف خلال برنامجه كل يوم المُذاع على قناة ON E، أن هناك مفهوما أن الشباب هم شباب الثورة فقط، وأغلب شباب ثورة 25 يناير في السجن الآن أو «مش قادرين يتكلموا». وأكد أديب أن الشعب ترك هذا الحدث وركز على أمور تافهة مثل تعطل الصوت وغيره.

وعلى الجانب الآخر، أشاد الإعلامي مظهر شاهين بالمؤتمر الوطني للشباب، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «مؤتمر الشباب الأول : بداية صحيحة لمشاركة الشباب في صناعة المستقبل وخطوة هامة علي طريق سد الفجوة بين الشباب والدولة».

وقال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، خلال تصريحات لقناة الحياة، إن تراجع الاقتصاد العالمي أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن علامات تحسن الاقتصاد المصري ستظهر خلال بضعة أشهر بعد عودة السياحة والإصلاحات التي تتخذها الحكومة من شأنها إصلاح الاقتصاد في نهاية العام الجاري. ودعا البدوي الشباب للتفاؤل، قائلا: « بقول للشباب تفاءلوا قربنا نخرج من عنق الزجاجة وستظهر علامات تحسن الاقتصاد خلال شهور وليس سنوات»

ووجه محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة أمس الأربعاء من مؤتمر الشباب، مرحباً بتعهده بالإفراج عن المحتجزين.

وقال: «في أم مصرية وصلت لتليفوني وأمنتني أني اشكرك على تلك المبادرة وهي ملهاش حد محجوز لكن شعرت كأم من الأمهات انهم ممكن يدعوا لسيادتك نتيجة لهذا الأمر ونحن بدأنا مشاورات حول هذا الأمر للإفراج عنهم».

وكان قد انطلق الثلاثاء، المؤتمر الوطني الأول للشباب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ، بحضور 3000 شاب من مختلف الانتماءات؛ من أجل جمع الشباب بصناع القرار والخروج بتوصيات للتنفيذ.