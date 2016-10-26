﻿الجنيه الإسترليني في أعلى مستوياته بعد إعلان إن البرلمان سيناقش أي اتفاق مع أوروبا

لندن – رويترز: سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في يومين أمس الأربعاء بعد أن قال وزير في الحكومة البريطانية ان مجلسي العموم واللوردات سيتعين أن يفحصا أي معاهدة جديدة تفرزها مفاوضات المملكة المتحدة بشأن علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.

وبلغ الاسترليني 1.2245 دولار بعد تصريحات ديفيد جونز، وزير الدولة لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان مرتفعا بالفعل مع تلاشي توقعات خفض الفائدة البريطانية في الأسبوع المقبل. ومقابل اليورو سجل الإسترليني ذروته لليوم عند 89.19 بنس.

وقال نيل جونز، مدير مبيعات صناديق التحوط في سعر الصرف في شركة «ميزوهو»، ان تصريحات جونز اعتبرت إيجابية للإسترليني حيث من المعتقد أن البرلمان يفضل خروجا «ناعما» من الاتحاد الأوروبي، تظل فيه بريطانيا جزءا من السوق المشتركة للاتحاد.

وكان الإسترليني هبط إلى 1.2082 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من اكتوبر/تشرين الاول، قبل ان يتعافى حوالي 1 في المئة، بعد ان قال مارك كارني محافظ بنك إنكلترا المركزي ان البنك المركزي البريطاني لا يمكنه تجاهل الهبوط «الكبير» للإسترليني مؤخرا، والذي تسبب في خسائر حوالي 18 في المئة للعملة البريطانية منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي.

وقال محللون ان الإسترليني يلقى دعما أيضا من عوامل أخرى، من بيها الافتراض بأن الاقتصاد البريطاني لن يحتاج إلى تحفيز نقدي في وقت قريب.