﻿الجزائر: انخفاض احتياطي العملات الأجنبية وتزايد العجز التجاري

الجزائر – أ ف ب: شهدت الجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 انخفاضا في احتياطي العملات الأجنبية ليبلغ 121.9 مليار دولار مقابل 144.1 مليار دولار في نهاية 2015، بينما ارتفع العجز التجاري الى 15.04 مليار دولار حسبما اعلنت هيئات حكومية أمس الاربعاء.

واكد محمد لوكال، محافط بنك الجزائر (المركزي)، أمام لجنة المالية في البرلمان ان احتياطي العملة انخفض في ثلاثة أشهر من 129 مليار دولار في شهر حزيران/يونيو الى اقل من 122 مليار دولار في نهاية ايلول/سبتمبر.

كما بلغ العجز التجاري 15.04 مليار دولار بين كانون الثاني/يناير وايلول/ سبتمبر من 2016، مقابل عجز قدره 12.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015.

وتعتمد صادرات الجزائر بنسبة 95 في المئة على المحروقات، التي أدى هبوط أسعارها إلى تقلص عائدات البلاد المالية وزيادة عجز الموازنة، وبالتالي السحب من احتياطيات البنك المركزي.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن نفس الهيئة ان قيمة الصادرات تراجعت بنبة 25.57 في المئة اي ما يعادل 6. مليار دولار، وبلغت 20 مليار دولار مقابل حوالي 27 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015.

وبلغت قيمة الواردات 35 مليار دولار مقابل 39.5 مليار دولار، اي بانخفاض حوالي 4.5 مليار دولار، لكن هذا الانخفاض يظل قليلا مقارنة بتراجع الصادرات.

وحافظت الصين على المركز الاول للموردين نحو الجزائر بنسبة 17.64 في المئة، تليها فرنسا (10.45 في المئة) ثم أيطاليا (10.44 في المئة).

أما الزبائن الرئيسيين الثلاثة للجزائر فهم إيطاليا(19.07 في المئة) وإسبانيا (13.5 في المئة) وفرنسا (11.21 في المئة).

وسبق ان وافق مجلس الوزراء قبل ثلاثة أسابيع على ميزانية الدولة لسنة 2017 على اساس مداخيل قدرها 51 مليار دولار ونفقات تفوق 63 مليار دولار اي بعجز نسبته 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتسبب انهيار اسعار النفط منذ 2014 في تراجع كبير في مداخيل البلاد اذ انتقلت من 60 مليار دولار في تلك السنة الى 35 مليار دولار في 2015.