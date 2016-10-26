﻿أسعار النفط المنخفضة ونتائج ضعيفة تهبط بالأسواق الخليجية

دبي – رويترز: شهدت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات ضعيفة أمس الأربعاء مع تأثر ثقة المستثمرين بأسعار النفط المنخفضة ونتائج ضعيفة للشركات.

وانخفضت أسعار الخام أمس لليوم الثالث على التوالي إله ما دون 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، وسط شكوك في أن يتفق أعضاء «أوبك» على خفض في الإنتاج.

وقال فيجاي هاربالاني، مدير الصندوق لدى «المال كابيتال» في دبي «معنويات المستثمرين تبدو ضعيفة بوجه عام بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة للأرباح». وأضاف أن احتمال اتفاق منتجي «أوبك» والانتخابات الأمريكية المقبلة، ورفع مرجح للفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ديسمبر/كانون الأول، كلها عوامل تزيد من حالة عدم اليقين في المدى القريب.

واستقر مؤشر أبوظبي في معاملات هيمنت عليها أسهم الشركات التي تعلن نتائج الربع الثالث من السنة بعد إغلاق السوق.

وارتفع سهم بنك الخليج الأول، الذي ينوي الاندماج مع بنك أبوظبي الوطني، 2.8 في المئة. وتراجع سهم «إتصالات»، التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في نحو 17 دولة في الشرق الأوسط، واحدا في المئة.

وقال نبيل فرحات من «الفجر للأوراق المالية» في أبوظبي «السوق في مجملها ضعيفة والسيولة شحيحة جدا».

وتراجع مؤشر دبي نحو واحد في المئة، متأثرا بسهم «إعمار» العقارية الذي له أكبر وزن عليه. وهبط سهم الشركة 1.9 في المئة.

واستقر المؤشر السعودي، حيث عوضت مكاسب أكبر بنك مدرج في المملكة خسائر لأسهم البتروكيميائيات والإسمنت والتجزئة.

وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك سعودي مُدرَج، نحو خمسة في المئة.

لكن أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، التي تعد من أكبر منتجي البتروكيميائيات في العالم، تراجع 0.6 في المئة. وانخفض سهم «الإسمنت السعودية»، أحد أكبر منتجي الإسمنت في المملكة من حيث القيمة السوقية، 1.5 في المئة. ونزل سهم شركة التجزئة «فواز عبد العزيز الحكير» 2.5 في المئة.

وارتفع المؤشر الكويتي 0.27 في المئة، مدعوما بقفزة 2.44 في المئة في سهم «زين»، أكبر شركة كويتية للاتصالات من حيث المشتركين، إلى 420 فلسا.

وبلغت مكاسب سهم الشركة التي لها عمليات في ثماني دول في الشرق الأوسط وأفريقيا 27.2 في المئة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في إشعار للبورصة من «زين» أمس الأولان الشركة ليس لديها أي معلومات جوهرية للكشف عنها قد تكون مسؤولة عن طفرة التداول على أسهمها.

وأبلغ بدر الخرافي، نائب رئيس مجلس إدارتها، تلفزيون (العربية) أمس أنه لا توجد معلومات عن صفقة لبيع حصة عائلة الخرافي في «زين». وأوضح ان التداول الزائد يرجع إلى ثقة المستثمرين في الشركة، وأن أي بيع محتمل سيتوقف على السعر.

وتراجعت بورصة قطر 0.4 في المئة، مع تأثر ثقة المستثمرين بنتائج ضعيفة. وهبط سهم «المجموعة للرعاية الطبية» 4.6 في المئة، متصدرا التراجعات في البورصة. وأعلنت الشركة في 19 أكتوبر/تشرين الأول هبوط أرباح الربع الثالث 85 في المئة.

وفقد سهم «صناعات قطر» المنتجة للبتروكيميائيات والمعادن والأسمدة 3.6 في المئة. كانت الشركة أعلنت يوم الأحد تراجع الأرباح الفصلية 28.9 في المئة.

وأعلنت شركة «الميرة» للمواد الاستهلاكية أمس تراجع الأرباح 4.6 في المئة وانخفض سهمها 2.5 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.04 في المئة إلى 5884.99 نقطة.

وفي دبي تراجع المؤشر 0.98 في المئة إلى 3304.2 نقطة، بينما ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.03 في المئة إلى 4265.83 نقطة.

وانخفض المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 10362.69 نقطة. كما انخفض المؤشر العُماني 0.17 في المئة إلى 5513.7 نقطة.

وزاد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 5403.7 نقطة. كما زاد المؤشر البحريني0.12 في المئة إلى 1144.88 نقطة.

وفي مصر تراجع المؤشر 0.05 في المئة إلى 8257.21 نقطة.